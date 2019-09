VIDÉO - "The Voice Kids" : les jumeaux Lucas et Nathan étaient venus "tout casser" avec leur rap

Patrick Fiori et Soprano, visiblement impressionnés, se retournent en même temps pour découvrir le binôme rapper et surtout dérouler sa chorégraphie annonçant le refrain de "Sonotone" de MC Solaar (un titre qu'avaient déjà repris Arezki et Geoffrey lors des battles de la saison 9 de "The Voice"). "Bouleversé par l'énergie" des deux garçons, le Corse "s'est régalé" devant leur performance. Lucas et Nathan ont rappelé le Marseillais au bon souvenir du groupe Kriss Kross, interprète du légendaire "Jump". "J’ai aimé l’attitude, on va faire des trucs de fous", s'enthousiasme-t-il avant même d'être choisi par les frères.