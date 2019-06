Réseaux sociaux, Marlène Schiappa, journalistes... Laurent Ruquier règle ses comptes

Dans une interview dans le JDD dimanche, Laurent Ruquier a fait un constat amer que la société a changé et que "nous vivons sous la dictature de Twitter et de Marlène Schiappa". Malgré son étonnement, cette dernière n'a pas réagi publiquement, se contentant d'envoyer un SMS au concerné. Et le présentateur de "On n'est pas couché" ne s'est pas arrêté là puisqu'il s'en est également pris aux commentateurs et aux journalistes. L'animateur a terminé cet entretien par un "avis tranché" concernant l'influence des réseaux sociaux sur la télévision. A découvrir également : Mimie Mathy perçoit désormais 120 000 euros pour chaque épisode de "Joséphine, ange gardien".



Ce lundi 17 juin 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", nous fait part des points importants concernant l'interview de Laurent Ruquier dans le JDD. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/06/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.