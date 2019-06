Retour de "The Handmaid's Tale" : pourquoi cette saison 3 va hanter votre été

On tremble, on pleure, on s'offusque davantage devant ces trois premiers épisodes qui donnent le ton d'une saison plus que jamais ancrée dans l'actualité. En visionnant cette saison 3, on a comme la regrettable impression de regarder non pas une dystopie mais un futur bien plus proche qu'il n'y paraît. Les échos à l'Amérique conservatrice et misogyne de Donald Trump sont nombreux, que ce soit les migrants mis en cage ou la notion de choix que questionne June dans un bouleversant monologue en voix-off (celui de la bande-annonce, ndlr) pour clore l'épisode 3 et lancer les hostilités.