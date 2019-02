Au cours de cette soirée animée par Kad Merad à la Salle Pleyel, à Paris, le western en anglais de Jacques Audiard a également remporté quatre prix : meilleur réalisateur, meilleur décors, meilleur photo et meilleur son. Alex Lutz a lui décroché le César du meilleur acteur pour "Guy", le vrai-faux biopic d'un chanteur imaginaire qu'il a réalisé. Et qui également décroché le César de la meilleur musique originale.





Parmi les lauréats marquants de la soirée, "Shéhérazade" est reparti avec trois récompenses : meilleur premier film pour son réalisateur Jean-Bernard Marlin, meilleur espoir masculin pour Dylan Thomas et meilleur espoir féminin pour Kenza Fortas. Deux prix pour "Les Chatouilles", celui de la meilleure adaptation pour Andréa Bescond et Eric Métayer, et de la meilleure actrice dans un second rôle pour Karin Viard. Petite déception enfin pour "Le Grand Bain", dix fois nommé et seulement récompensé pour le second rôle masculin de Philippe Katerine.