REVIVEZ - "Danse avec les stars 10" : Elsa Esnoult éliminée, Sami El Gueddari et Ladji Doucouré qualifiés pour la finale

PLACE AU MEDLEY





C'est l'heure du medley : 3 danses, 3 parcours et 15 points à la clé pour le gagnant. Et c'est Ladji qui remporte l'épreuve et les 15 points. Les 5 points vont

pour Elsa, les 10 points pour Sami. Ladji Doucouré passe donc en tête du classement devant Sami El Gueddari et Elsa Esnoult.