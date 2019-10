REVIVEZ - "Danse avec les stars 10" : Sami El Gueddari toujours plus haut, Moundir éliminé

SUSPENSE – À l'issue du troisième prime de "Danse avec les stars" saison 10, c'est l'ex-aventurier de Koh-Lanta qui a été éliminé, après un ultime face-à-face avec Hugo Philip.

Nouvelle surprise à l'issue du troisième prime de "Danse avec les stars" saison 10. Alors que les juges avaient attribué les deux dernières places du classement à Elsa Esnoult et Yoann Riou, le public en a décidé autrement. Moundir l'aventurier de Koh-Lanta et Hugo Philip l'influenceur se sont retrouvés en face-à-face. Et c'est le premier qui a été éliminé, après avoir remporté cette épreuve cruelle la semaine dernière face à Liane Foly.