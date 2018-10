REVIVEZ - "Danse avec les stars 9" : Héloïse Martin étonne, Terence Telle impressionne, Pamela Anderson déçoit...

Au générique, de cette nouvelle saison on retrouvait également l’ex-Miss France et Miss Univers Iris Mittenaere, l’ancien rugbyman Vincent Moscato, la chanteuse Lio, l’humoriste Jeanfi Janssens, le jeune acteur de la série de TF1 "Demain nous appartient" Clément Remiens, ou encore Héloïse Martin, l’héroïne de la comédie à succès "Tamara".





Les téléspectateurs de TF1 ont également fait connaissance avec Carla Ginola, la fille de l’ancien footballeur David Ginola, finaliste de la première saison. Mais aussi Terence Telle, mannequin et photographe français installé aux Etats-Unis qui a manifestement plus au jury composé de Jean-Marc Généreux, Chris Marques, la revenante Shy'm et le nouveau venu Patrick Dupont.





Last but not least… Pamela Anderson, l’ex-héroïne de la série "Alerte à Malibu", constituait bien sûr la principale attraction de cette nouvelle saison, présentée pour la première fois par Camille Combal, transfuge de C8. Blessée à une jambe ces derniers jours, la comédienne s’est battue pour participer à ce premier prime. Sa prestation - saluée - n'a cependant pas reçu la note qu'elle espérait.





