RIC

Sur les huit Français présents sur le plateau, une seule se dit ouvertement favorable à l'instauration d'un référendum d'initiative citoyenne revendiqué par certains Gilets jaunes.

Stanislas Guérini : "On peut peut-être élargir le référendum d'initiative partagée. Mais si on peut remettre en cause [par un référendum] le vote d'une loi, ce n'est pas la démocratie. C'est de la démagogie"