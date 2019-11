REVIVEZ - NRJ Music Awards 2019 : Bilal Hassani sacré "révélation de l'année", Angèle et Matt Pokora récompensés

CHANSON FRANCOPHONE DE L'ANNEE





La chanteuse Joyce Jonathan et la YouTubeuse Lola Dubini viennent remettre l'un des prix les plus courtisés de la soirée. Voici les nommés :





1 - “ Ça Va Ça Vient ” - Vitaa / Slimane

2 - “ Compliqué ” – Dadju

3 - “ Le Coach ”- Soprano feat. Vincenzo

4 - “ Pookie ”- Aya Nakamura

5 - “ Que Dieu Me Pardonne ” - Kendji Girac / Claudio Capéo

6 - " Tout oublier " - Angèle et Roméo Elvis





Et le trophée repart en Belgique dans les bras d'Angèle et Roméo Elvis. "On est frère et soeur, au cas où vous ne le sauriez pas encore (...). Je ne sais pas quoi dire de plus, je suis trop contente", lâche la première tandis que le second salue "Mamie Pilou".