REVIVEZ - "The Voice" : Abi remporte l'édition 2020 !

C'était le favori de la soirée. Abi a remporté la finale de "The Voice" ce samedi soir sur TF1. Le talent de l'équipe de Pascal Obispo a récolté 53,4% des voix, devant Gustine (22,5% des votes), Tom Richet (13,1%) et Antoine Delie (11%). Très ému, le talent s'est jeté dans les bras de Pascal Obispo, même si ce geste n'est pas très recommandé en ce moment ! "Ca explose dans ma tête, je ne me rend pas compte de ce qui se passe, je suis très ému. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi, merci à mes amis et à mes proches qui me soutenaient même avant 'The Voice'", a lancé Abi très ému. Il a également tenu à saluer les autres talents qui n'ont pas démérité.

"Quand on l'entend chanter, on sent l'homme qu'il est à l'intérieur", avait dit très justement son coach plus tôt ce soir. Le public ne s'y est pas trompé. Après un parcours sans faute parsemé de prestations qui nous ont transportés comme Lovely de Billie Eilish durant les auditions à l'aveugle, ou What a Wonderful World, de Louis Armstrong lors des demi-finales, Abi mérite amplement sa victoire.