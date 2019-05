REVIVEZ – "The Voice 8" : Albi, Geoffrey, Arezky, Scam Talk, Mayeul et Théophile Renier quittent l'aventure

L'heure de vérité a sonné. Après les auditions à l'aveugle, l'épreuve des KO et les battles, les talents de "The Voice" se sont lancés ce samedi soir dans l'ultime épreuve de la compétition. Et quelle épreuve puisqu'ils vont désormais devoir chanter en direct devant leurs coachs respectifs mais surtout devant les téléspectateurs qui pourront désormais les départager.

Ce samedi soir, les quatre candidats ont donc quitté l'aventure après les votes du public et le repêchage des coachs.





Dans l'équipe de Mika, c'est Albi qui a été éliminé. Le public a voté pour Whitney et Gjon's Tears tandis que le coach a décidé de garder London Loko. On a également dit au revoir au duo Geoffrey et Arezki. Jenifer a préféré sauver Poupie, tandis que le public a été convaincu par Sidoine et Léona Winter. Du côté de chez Soprano, les grands perdants sont Scam Talk et Mayeul quittent donc "The Voice" tandis que Clément et Gage ont bénéficié du soutien du public. Soprano, quant à lui, a sauvé Vay de l'élimination. Et enfin dans l'équipe de Julien Clerc, les deux talents qualifiés sont Leonard et Pierre Danaë. Julien Clerc a repêché Laureen au détriment de Théophile Renier qui s'en va.