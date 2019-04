REVIVEZ – "The Voice 8" : Clémentine, Ava Baya, Pierre Danaë... Ils ont mis Julien Clerc K.O.

GILLES SAN JUAN CHANGE DE TON





Le chanteur de tango reprend "Can't Take My Eyes off You" de Frankie Valli and The 4 Seasons. Un changement de registre un peu trop radical ? Mika adore la joie de vivre... et les chaussures. Mais Julien Clerc ne voit pas comment l'intégrer aux battles. C'est non !