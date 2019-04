REVIVEZ – "The Voice 8" : Mayeul, Godi, Maxime Cassady, Scam Talk... ils ont mis Soprano K.O.

C'était l'heure des choix pour Soprano. Douloureux. Et radicaux. Comme Jenifer et Mika avant lui, le rappeur Soprano a vécu l'enfer des K.O. de "The Voice". Cette nouvelle épreuve, destinée à pimenter le télécrochet de TF1, contraint chaque coach à ramener son équipe de 18 à 6 talents en une soirée.





Samedi soir, le rappeur a choisi de retenir Maxime Cassady, Mayeul, Vay, Fanswa, Clément et les Scam Talk. Une équipe 100% masculine à laquelle s'ajoutent Gage et Hi Levelz, volé la semaine dernière à Mika. En revanche le coach a perdu Geoffrey et Virginie, volés par le chanteur britannique.





Si vous voulez revivre la soirée, c'est par ici...