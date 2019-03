La pression est montée d'un cran ce samedi pour cette septième et avant-dernière soirée des auditions à l'aveugle de "The Voice". A ce stade de la compétition, Mika, Jenifer, Soprano et Julien Clerc sont de plus en plus exigeants. Et les talents ont dû rivaliser d'originalité pour sortir du lot. On retiendra les prestations de Monstre, l'étrange candidate masquée qui a divisé le jury, l’originalité de Clacky, le rappeur batteur, la puissance d'Angie, la douceur d'Angie ou encore l'énergie solaire de Fanswa qui a fait souffler un joli vent d'amour sur le plateau.





Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises car dans deux semaines, on découvrira la nouvelle étape dite des K.O., qui interviendra une fois les auditions terminées. Les 18 talents de chaque équipe devront repasser sur scène avec la chanson de leur choix. Chaque coach aura alors trois possibilités : qualifier le talent pour les battles, l'éliminer ou l'envoyer en "zone rouge", une sorte de salle d'attente dans laquelle il pourra revenir pour compléter son équipe.

