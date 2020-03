Battles de "The Voice" - Margau : "Chanter 'Ce rêve bleu' était un très gros défi"

La Québécoise et le Libanais ont réussi à mêler leurs timbres pour une reprise de "Ce rêve bleu", tube culte du dessin animé Disney "Aladdin", qui a séduit le public et les quatre coachs. Mais c'est elle que l'interprète de "Je t'aime" a choisi d'emmener à l'épreuve des K.O. Depuis le Canada, la jeune femme de 20 ans revient sur cette étape franchie non sans mal... le jour de son anniversaire.

"Une bataille onirique". Les mots employés par Nikos Aliagas pour présenter leur duo ne pouvaient pas être plus adéquats. Margau et Matteo, deux des plus belles voix de cette 9e saison de "The Voice", ont été mis face-à-face par Lara Fabian pour l’épreuve des battles, diffusée samedi 28 mars sur TF1.

LCI : Vous remportez votre battle le jour où vous fêtez vos 20 ans. C’est le plus beau cadeau dont vous puissiez rêver ?

Margau : Oh oui, c'est sûr ! Je n'avais pas réalisé que la journée du tournage serait celle de mon anniversaire parce qu'initialement, le tournage avait lieu le 16 janvier et je suis née le 17. Mais avec Matteo, on est passé vers minuit donc ça a été drôle pour moi de le souligner quand on était sur le plateau.

Le choix de la chanson que vous avez interprétée avec Matteo a posé quelques soucis d’ajustement au départ. Lara Fabian s’est même remise en question. Est-ce qu’à un moment vous vous êtes dit : "C’est fichu, on ne va pas y arriver" ?

Clairement, c'est ce que je me suis dit dès que j'ai entendu la chanson. La veille, j'avais regardé l'audition de Matteo et je ne comprenais pas comment on allait arriver à quelque chose de bon. Il a une voix très spéciale, hors du commun. Je ne pouvais pas m'imaginer le résultat final. Déjà en arrivant aux répétitions, j'étais un peu stressée. Et plus les répétitions avançaient, plus je l'étais parce qu'on n'arrivait pas à trouver de tonalité qui nous convenait à tous les deux. On a fini par trouver, j'ai juste dû répéter plus que d'habitude. Au final, on est parvenu à un résultat qui est d'après moi le meilleur pour nous.

On a tendance à se dire que les chansons des films Disney sont évidentes à chanter mais au final pas du tout. Qu’est-ce qui fait la difficulté de "Ce rêve bleu" ?

Je ne me suis jamais dit que les chansons Disney étaient faciles parce que ce n'est tellement pas le cas ! Les filles qui chantent pour Disney chantent tellement haut, c'est un truc de fou ! Au Québec, chanter haut comme ça est presque inconcevable. Ce sont des chansons pour des films d'enfants, il faut trouver des voix plus enfantines donc plus haut perchées. Quand Lara a amené l'idée de "Ce rêve bleu", je me suis dit : "Ok..." La hauteur des notes était comme inatteignable. En la travaillant c'est possible, mais c'est un très très gros défi.