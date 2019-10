"Riverdale" ne pouvait pas lui rendre plus bel hommage : comment Luke Perry disparaît dans la série

ÉMOTION - La série américaine dans laquelle Luke Perry incarnait le père d'un des héros a dédié le premier épisode de sa saison 4, disponible sur Netflix ce jeudi 10 octobre, au comédien décédé en mars dernier. Une intrigue déchirante qui nous a fait verser quelques larmes. Attention, spoilers !

On avait décidé d'abandonner "Riverdale" après une saison 3 complètement loufoque qui n'avait ni queue ni tête. Mais il était impossible de ne pas y revenir pour le premier épisode de la saison 4, diffusé mardi 9 octobre sur la CW aux Etats-Unis et disponible dès le lendemain matin sur Netflix en France. Sobrement intitulé "Hommage", il est entièrement consacré à Luke Perry, qui a succombé à un AVC en mars dernier à l'âge de 52 ans. Fred Andrews, qu'il incarnait depuis le lancement du show en janvier 2017, a fait sa dernière apparition le 24 avril. Sans que l'on sache ce qui était advenu du personnage. C'est désormais chose faite avec ce nouvel épisode "qui regorge de tristesse, mais encore plus d'amour" selon Roberto Aguirre Sacasa, le créateur de la série. "Je suis touché par le travail remarquable de tout le monde. J'espère que tu l'aimes, Luke. Tu nous manques tous les jours", a-t-il écrit sur Twitter quelques heures avant que le public ne découvre cet in memoriam terriblement juste et déchirant.

On retrouve donc nos héros au début de l'été, en plein week-end du 4 juillet qui célèbre la fête nationale américaine. Un simple coup de fil reçu par Archie (KJ Apa), le fils de Fred, lance 40 minutes de questionnements, de souvenirs et de frissons pour les personnages de "Riverdale". Mais également pour les spectateurs. On apprend que Fred est décédé comme il a vécu, altruiste et généreux, fauché par une voiture au nord de l'Etat alors qu'il venait en aide à une conductrice au pneu crevé sur le bas côté de la route. "Gentleman", "le meilleur", "héros"... Les superlatifs ne manquent pas pour saluer la mémoire du seul parent fonctionnel de la série.

L'apparition remarquée de Shannen Doherty

Mais la trivialité de la vie reprend aussi ses droits. Les pompes funèbres ne travaillant pas en ce jour férié, Archie s'embarque dans un road trip avec ses amis pour ramener la dépouille de son père à Riverdale. Un voyage qui marque la première étape de son deuil et qui permet au jeune KJ Apa de montrer autre chose que ses muscles. Celui qui oublie en permanence son t-shirt gagne ici en profondeur. Et on se retrouve aussi démuni que lui face à la disparition d'un être cher. Les larmes montent en voyant apparaître à l'écran Shannen Doherty, l'ancienne partenaire de jeu de Luke Perry dans "Beverly Hills", qui prête ses traits à la femme à qui Fred portait assistance. "Il m'a poussée avant que la voiture arrive. Il m'a sauvé la vie", explique-t-elle avant de lancer une prière avec le groupe.

La séquence est courte mais forte, tout autant que les dix dernières minutes de l'épisode. Les larmes coulent à flot quand le corbillard conduit par Archie traverse Riverdale, escorté par la police locale sous les applaudissements des habitants. Une célébration de la vie du disparu qui se clôt par une scène d'enterrement sobre et poignante au son d"Amazing Grace". "Fred Andrews fera toujours partie de Riverdale", clame Archie devant le cercueil de son père. Tout comme Luke Perry restera indissociable de cette série, qui lui dédiera désormais chacun de ses épisodes. L'acteur américain apparaît d'ailleurs dans deux scènes d'archives extraites d'épisodes précédents. Avant que le noir ne se fasse sur une photo de lui et KJ Apa. Les producteurs de "Riverdale" ne pouvaient pas rendre plus bel hommage à leur personnage et au comédien, qui laissera forcément sa marque sur la suite de la série.

Delphine DE FREITAS