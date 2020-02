Roschdy Zem, Line Renaud, "Le Bazar de la charité", "Quotidien"… Découvrez le palmarès des Lauriers de l'Audiovisuel 2020

"Le Bazar de la charité" continue de séduire. La série de TF1 emmenée par Audrey Fleurot, Julie de Bona et Camille Lou a remporté le prix de la meilleure série ce lundi 10 février lors de la cérémonie des Lauriers de l'audiovisuel qui se tenait au Théâtre Marigny à Paris. Déclinée en 8 épisodes, la fiction réalisée par Alexandre Laurent raconte le destin de trois femmes touchées par ce terrible incendie qui fit 120 victimes le 4 mai 1897 dans la capitale française. "Tout contre elle", réalisé par Gabriel Le Bomin et qui relate la trajectoire d'une femme confrontée à un odieux chantage, repart avec le Laurier Fiction.

La radio n'a pas été en reste puisque "Au choeur de l’orchestre" sur France Musique et "Les matins" sur France Culture ont respectivement remporté le Laurier du Programme radio et de l'Info radio. Le Laurier d'or (qui récompensait une carrière) et le Laurier d'honneur ont été remis à Marie-Christine Saragosse, la présidente de France Média Monde, et Patrick Brion pour "Cinéma de Minuit" sur France 5.