Royal Baby : un tweet qui fait scandale

Il s'agit de Danny Baker, un animateur très célèbre de la BBC Radio 5 Live. Le 8 mai 2019 à 18h09, il a posté une vieille photo sur Twitter sur laquelle on voit un petit chimpanzé déguisé entre un homme et une femme. Selon notre chroniqueur, il y a peu de doute possible sur le caractère abject du message faisant référence, à son sens, aux origines métissées de Meghan Markle. Le tweet a fait scandale. Du coup, Danny Baker l'a retiré du réseau social. Il s'est ensuite excusé et a tenté de se justifier, mais il s'est fait immédiatement viré de la radio. En parallèle, découvrez pourquoi le tournage du jeu télévisé Fort Boyard a dû être annulé. Et ne manquez pas les émissions à regarder ce soir.



Ce vendredi 10 mai 2019, Thierry Moreau, dans sa chronique "Les médias", est revenu sur le tweet raciste de Danny Baker à propos de la naissance du Royal Baby. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 10/05/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.