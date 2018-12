VIDÉO - Claire Keim dans la série "Infidèle" : "Il y a un suspense de fou !"

C'est un sujet qui ne devrait laisser personne indifférent. Le 7 janvier, TF1 lance "Infidèle", une fiction composée de six épisodes inspirée de la série britannique "Doctor Foster". Un thriller sentimental très sombre porté par la lumineuse Claire Keim. La comédienne qui a cartonné dans "Les Secrets" sur France 3 en décembre incarne Emma, médecin généraliste qui a tout pour être heureuse. Jusqu'à ce qu'un cheveu blond retrouvé sur l'écharpe de son mari Mattéo (Jonathan Zaccaï) fasse basculer son quotidien dans le cauchemar.





Bien décidée à percer les secrets de l'homme qu'elle aime, elle est prête à tout pour faire éclater la vérité. Mais le jeu en vaut-il la peine ? Car l'infidélité est un sujet complexe. "C'est une série qui explore tous les travers de l'infidélité, réelle ou supposée", explique Claire Keim. "Qu'est-ce que ça provoque chez nous, chez les autres, le regard des autres, souvent on est la dernière personne au courant. Ça aussi c'est extrêmement douloureux. (…) En plus elle, elle est médecin. elle est sensée prendre soin des autres et elle se retrouve fragilisée".