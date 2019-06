Sa victoire sur le fil, sa maladie… Whitney se confie au lendemain de sa victoire dans "The Voice"

Est-ce qu’il y a, d’après vous, un moment qui a tout fait basculer durant la finale ?

C’est le duo avec Mika. Sur ma partie solo, j’étais un petit peu trop stressée. J’avais du mal à me souvenir des paroles. Elles ne sont pas sorties fausses, mais je suis partie en pilote automatique pour me concentrer sur l’interprétation. Et puis lorsqu’on s’est mis à chanter avec Mika, c’est comme si on avait fusionné. C’était trop bizarre… et c’était trop bien !





Dans les derniers instants, vous fondez en larmes… comment l’expliquez-vous ?

Ça fait huit ans que je suis fan de Mika. Lorsque mon père m’a proposé de faire l’émission, je l’ai juste vue comme une possibilité de le rencontrer. Alors le fait qu’il se retourne et qu’il m’ait emmené jusqu’ici, qu’on se retrouve à chanter en duo, et qu’on se soit attachés l’un à l’autre… C’est incroyable. Durant les coachings on rigole, on discute de tout et de rien. Cette sensation de se dire que tu peux compter pour une personne que tu as aimée de tout ton cœur, alors qu’elle ne savait même pas que tu existais… Tout est remonté d’un coup lors de ce duo.