Réveillon du 31 décembre : que regarder à la télé pour le Nouvel an ?

Il y aura aussi de la musique sur M6 à 21 heures avec "M6 Music fête ses 20 ans", le grand concert événement présenté par David Ginola sur la scène du Zénith d'Amiens. Soprano, Louane, Kendji Girac, Patrick Bruel, Maître Gims, Jain, Chris (Christine and the Queens) ou encore Zazie viendront interpréter leurs plus grands tubes.





Pur ceux qui ont envie de regarder un bon film, il faudra se brancher sur Arte qui proposera à 20 h 55 "The Full Monty, le grand jeu" ou sur Canal+ qui diffusera de son côté à 21 h 05 "The Greatest Showman", avec Hugh Jackman. Côté spectacle vous aurez le choix entre les "350 ans de l'Opéra de Paris" (à 22 h 20 sur Arte), "Jean Paul Gaultier : Freak & Chic" (à 22 h 45 sur Canal+) ou une soirée spéciale Michael Gregorio (à partir de 21 heures sur W9).