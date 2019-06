Voici le nouveau "village préféré des Français"

Saint-Vaast-la-Hougue était en compétition face à quatorze autres communes. Pont-Croix, dans le Finistère, est arrivé second, suivi par Terre-de-Haut, seul village à représenter l'Outre-Mer, et plus particulièrement la Guadeloupe. Les régions de France les plus victorieuses des sept dernières éditions de l'émission sont la Bretagne, l'Occitanie et le Grand Est. Le Centre et l'Île-de-France font partie des régions pour lesquelles les téléspectateurs votent le moins.