VIDÉO - Retrouvailles, anecdotes, histoires d'amour : les héros des "Bracelets Rouges" nous présentent la deuxième saison

Ils nous avaient manqué. La joyeuse bande des "Bracelets rouges" est de retour ce lundi soir sur TF1 pour une deuxième saison qui ne vous décevra pas. Pour ceux qui n'ont pas encore succombé au charme de Thomas, Clément et leurs petits camarades, "Les Bracelets rouges" (en référence aux bracelets que les malades portent avant chaque intervention) racontent le quotidien d'un groupe d'adolescents hospitalisés. On y parle sans tabou de maladie, de mort, de cancer, d'anorexie, mais aussi d'amitié, d'amour, de joie et d'espoir. Et pour cause.





Adaptation de la série espagnole "Polseres vermelles", créée par Albert Espinosa, écrivain et scénariste qui a passé une grande partie de sa jeunesse à l'hôpital, la fiction de TF1 se veut réaliste mais positive. Tout comme dans la première saison, ces nouveaux épisodes parviennent à nous émouvoir sans jamais sombrer dans le pathos. Et même si on pleure (souvent) à chaudes larmes, on se sent toujours bien aux côtés de ces jeunes comédiens à l'énergie communicative.