Salto : la plateforme commune de TF1, France TV et M6 pour répondre à Netflix verra bien le jour en 2020

"Avec Salto, les groupes France Télévisions, M6 et TF1 conjugueront en effet leurs forces et proposeront une réponse locale ambitieuse aux nouvelles attentes du public, tout en renforçant davantage encore leur participation active à la création française et européenne", assurent les groupes qui s'allient ici pour la toute première fois. Gilles Pélisson (TF1), Delphine Ernotte (France TV) et Nicolas de Tavernost (M6), les patrons des trois groupes ont salué l'annonce de l'Autorité de la concurrence.