Salto : ce qu'il faut savoir sur la plateforme qui veut révolutionner le PAF

"C’est une petite révolution. Salto réunit aujourd’hui télévision et streaming en un seul endroit et donne au public français un accès illimité au meilleur des deux mondes, au meilleur prix. Salto c’est tout, tout de suite, avant tout le monde, et quand vous voulez", explique Thomas Follin, le directeur général de Salto.

C'est un nouvel acteur de taille qui débarque dans le paysage audiovisuel français. Salto, la nouvelle plateforme de streaming et de télévision sur abonnement crée par TF1, M6 et France TV sera lancée le 20 octobre prochain. Prévu cet automne, ce projet inédit réunissant chaînes privées et service public avait été repoussé au mois de septembre, puis à l'automne en raison de la crise sanitaire.

Salto offrira également un service de télévision enrichi de programmes disponibles en intégralité et en exclusivité avant même leur diffusion. Ce sera le cas des fictions comme Capitaine Marleau ou Bull. Les fans de feuilletons quotidiens ( Demain nous appartient, Plus belle la vie, Ici tout commence , Un si grand soleil, Scènes de ménages) pourront également découvrir des épisodes en avance. Idem pour "L’Amour est dans le pré", par exemple, qui proposera aux abonnés de découvrir l’épisode de la semaine suivante en exclusivité. Sans oublier des séries américaines disponibles dès le lendemain de leur sortie aux Etats-Unis.

Une télévision de proximité, donc, mais qui propose également des exclusivités européennes et mondiales. On pourra notamment découvrir El embarcadero, le nouveau thriller addictif des créateurs de La Casa de papel, ou C’est comme ça que je t’aime, une série déjantée canadienne. Au programme aussi : Exit, Looking for Alaska, Evil, Double vie, Becoming a God et Quiz.

Accessible dans un premier temps via le site Salto.fr et des applications dédiées, la plateforme intègrera dans un deuxième temps certains téléviseurs connectés et les box des opérateurs internet, mais aussi la TNT.

La gamme d’offres de Salto (abonnement sans engagement, le premier mois est offert).

L’offre Solo pour 6,99€/mois permet à un foyer abonné d'accéder à tout Salto sur 1 écran simultanément.

L’offre Duo pour 9,99€/mois permet à un foyer abonné d'accéder à tout Salto sur 2 écrans simultanément.

L’offre Tribu pour 12,99€/mois permet à un foyer abonné d'accéder à tout Salto sur 4 écrans simultanément.