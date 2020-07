Sam Levinson ("Euphoria") a tourné un film en secret durant le confinement

C'est un film qu'on a très hâte de découvrir. Alors que la Californie était confinée en raison de la pandémie de coronavirus, le réalisateur Sam Levinson en a profité pour tourner un long-métrage dans le plus grand secret entre le 17 juin et le 2 juillet. D'après les informations révélées par Deadline, la fiction baptisée Malcolm & Marie et qui s'inspire de Marriage Story, de Noah Baumbach, est une romance qui résonne avec "un certain nombre de thèmes sociaux qui agitent le monde actuellement".

Le showrunner de la série Euphoria a profité du report du tournage de la saison 2 de la série pour réaliser un long-métrage durant cette période particulière avec Zendaya et John David Washington, la vedette de Tenet, le film très attendu de Christopher Nolan. Le tournage s’est déroulé à huis clos à la Caterpillar House de Carmel, en Californie, "une merveille architecturale en verre respectueuse de l’environnement" qui permet "d’utiliser très peu d’air conditionné ou de chaleur, les portes vitrées de la maison fournissant de l’air frais", explique le site.