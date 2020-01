"Sam" revient sur TF1 : tout ce qu'il faut savoir sur la saison 4

C'est la prof qu'on aurait rêvé d'avoir au collège. La pétillante Sam est de retour ce lundi 6 janvier pour une quatrième saison composée de huit épisodes. Lancée en 2016 avec Mathilde Seigner, qui a cédé sa place à Natacha Lindinger au cours de la deuxième saison, la fiction raconte les péripéties d'une prof de français rebelle et très attachante.

Après avoir vaincu un cancer la saison précédente, Sam va se retrouver confrontée à son passé. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, elle va croiser Antoine, un ami d'enfance dont elle était très proche. "Il y a trente ans, leurs chemins se sont séparés à cause d’un drame et, depuis, Sam ne lui a jamais donné de nouvelles. Et c’est à travers des flash-backs que les téléspectateurs en apprendront plus sur cette histoire", explique Natacha Lindinger.