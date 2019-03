"J’avais l’impression qu’on me tordait le ventre avec des coups de couteau dedans" : Lorie Pester se confie sur le calvaire de l'endométriose

"Les premiers signes de la maladie ont été les douleurs. Des douleurs, mais atroces". Invitée dans "Sept à Huit" sur TF1, Lorie Pester prend la parole pour évoquer le mal dont elle souffre depuis des années. Atteinte d'endométriose, la chanteuse revient sur son quotidien marqué par cette maladie gynécologique encore méconnue mais qui touche une femme sur dix.





"C’était au moment de mes règles, pendant deux jours, j’étais coincée. J’étais obligée de rester au lit avec des anti-douleurs et une bouillotte sur le ventre. Je ne pouvais pas sortir du lit. J’avais l’impression qu’on me tordait le ventre avec des coups de couteau dedans et que la douleur se propage vraiment partout. C’est à dire que j’avais des douleurs qui me lançaient dans les jambes", détaille la jeune femme de 36 ans qui pensait que c'était normal d'avoir mal durant les règles, "c’est ce qu’on entend au collège".





Ce n'est qu'après avoir fait une grossesse extra-utérine qu'elle découvre qu'elle est touchée par cette maladie caractérisée par la présence de tissu utérin en dehors de la cavité utérine. "Très souvent, il faut sept ans pour diagnostiquer cette maladie. C’est énorme !, se désole Lorie qui suit un traitement sensé arrêter la propagation de ce mal dont on ne guérit pas et qui empêche de nombreuses femmes à tomber enceinte.