"BH90210", la fausse suite complètement loufoque de "Beverly Hills", débarque en prime sur TMC dès le 10 novembre

COME-BACK - Lancée cet été sur la FOX aux Etats-Unis, la série mettant en scène Shannen Doherty (Brenda), Jason Priestley (Brandon), Jennie Garth (Kelly) et les autres sera à découvrir en France deux dimanches de suite dès 21h05.

Jenni Garth (Kelly), Tori Spelling (Donna), Shannen Doherty (Brenda), Gabrielle Carteris (Andrea), Jason Priestley (Brandon), Brian Austin Green (David) et Ian Ziering (Steve) ne retrouvent pas leurs personnages mais jouent des versions romancées d'eux-mêmes. Quitte à pousser la caricature un peu trop loin. Les ex-stars, tombées dans l'oubli pour quelques-unes, décident de se réunir pour surfer sur la vague des reboots et proposer le leur aux studios hollywoodiens.

On avait été séduit d'emblée par un premier épisode plein d'autodérision, drôle et empreint d'une certaine nostalgie. L'effet "machine à remonter le temps" tourne effectivement à plein régime dès le générique, copié à l'identique sur l'original, et la scène d'ouverture qui nous replonge au Peach Pit, LE dinner où tous les ados rêvaient d'aller il y a 25 ans. L'émotion est là aussi, en toute fin, avec une belle séquence hommage à Luke Perry (Dylan), emporté par un AVC en mars dernier.