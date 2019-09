Série culte : l'éternelle jeunesse de "Friends"

JT 20H - La série "Friends" fête ses 25 ans. Le dernier épisode a été tourné en 2004, mais les fans sont toujours de plus en plus nombreux.

C'est le vingt-cinquième anniversaire de la bande de colocataires de la série culte "Friends". La vie de six amis, au coeur de Manhattan, déclinée sur 236 épisodes sur dix ans, a gagné un nouveau public. Et il découvre ce que leurs aînés ont déjà adoré. Suivi par plus de 7 millions de fans sur les réseaux sociaux, la série s'offre une troisième génération de fans.



