Kit Harington en désintox : pourquoi la vie sans "Game of Thrones" ne va pas être simple

"Je n’ai pas aimé que toute l’attention autour de la série se porte sur Jon", racontait le comédien dont le personnage, bien que très populaire, faisait jusqu’ici partie d’un ensemble plus grand qui lui garantissait une certaine forme d’anonymat. "Tout d’un coup les gens se mettent à hurler dans la rue ‘alors, tu es mort ?’. Il faut maintenir les apparences alors que toutes vos névroses se retrouvent décuplées par ce degré d’intérêt qu’on porte sur vous. Et je suis aussi névrosé que n’importe quel acteur. »





Kit Harington expliquait avoir alors entamé une thérapie afin de verbaliser ses tourments intimes. "J’avais l’impression qu’on m’obligeait à me sentir la personne la plus chanceuse au monde, alors qu’en réalité j’étais vulnérable. Je ne me sentais pas en sécurité, je ne parlais à personne. Je devais me montrer reconnaissant pour tout ce que j’avais alors que dans le même temps j’avais l’incroyable sensation de ne pas savoir jouer."