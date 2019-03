"Stranger Things" : découvrez la bande-annonce explosive de la saison 3

"On n'est plus des gamins. Tu croyais quoi ? Qu'on allait rester dans mon sous-sol ? A jouer des jeux éternellement?". Les héros de "Strangers Things" sont de retour. Et ils ont bien grandi. Netflix vient de dévoiler la première bande-annonce de la troisième saison de la série de science-fiction des frères Duffer. Soit plus de deux minutes d'images inédites sur le titre "Baba O'Riley" de The Who et qui donnent véritablement l'eau à la bouche.





On retrouve donc Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Eleven (Millie Bobby Brown), Lucas (Caleb McLaughlin) et Maxine (Sadie Sink) en plein été 1985, soit un an après les événements de la saison 2. Si on n'apprend pas grand-chose sur l'intrigue de ces huit nouveaux épisodes, on comprend que les choses ont bien changé. Devenus des adolescents, leurs préoccupations ne sont plus les mêmes et leur amitié a évolué. Alors que Dustin s'est rapproché de Steve (Joe Keery), il semblerait qu'Eleven et Mike aient officialisé leur relation (on aperçoit un baiser rapide entre les deux héros).