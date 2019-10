"The Walking Dead" : la saison 11 annoncée avec le retour d’une star de la série

COMEBACK - Alors que la saison 10 de "The Walking Dead" débute ce dimanche soir aux Etats-Unis, sa showrunner Angela Kang a annoncé samedi que la 11e venait d’être commandée par la chaîne AMC. La série fantastique y verra le retour de l’une de ses figures emblématiques.

Comme ses morts-vivants, "The Walking Dead" se relève encore et toujours. Ereintée par la critique, en perte d’audiences depuis plusieurs années déjà, la série fantastique inspirée des comics du même nom poursuit son petit bonhomme de chemin. Ce samedi, à la veille de la diffusion du premier épisode de la saison 10, son équipe était réunie au Comic Con de New York. Et la showrunner Angela Kang en a profité pour annoncer que la chaîne AMC avait déjà commandé la suivante, qui sera tournée l’été prochain.

Mais ce n’est pas tout. Sous les applaudissements des fans et de ses anciens partenaires à l’écran, la comédienne britannique Lauren Cohan est venue annoncer le retour de son personnage, Maggie Greene, une figure incontournable de la série, absente depuis l’épisode 5 de la saison 9, en novembre 2018. "C’est complètement surréaliste. J’ai l’impression de rentrer à la maison. C’est très émouvant", a commenté la jeune femme, masquée lors de son arrivée sur scène.