Découvrez la bande-annonce glaçante de la saison 2 de "You"

Il faut toujours se méfier des apparences… Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de "You", la série avec Penn Badgley, révélé par "Gossip Girl". Après avoir "stalké" puis zigouillé Beck (Elizabeth Lail), sa petite amie dans la première saison, Joe est de retour, mais à Los Angeles cette fois. Et s'il a fui New York pour prendre un nouveau départ sous le soleil californien, il semblerait que ses pulsions ne vont pas tarder à le rattraper.

Car derrière ses allures de gendre idéal se cache un dangereux sérial killer. Alors que son ex-petite amie Candace (Ambyr Childers), que l'on croyait morte, revient le hanter, Joe va tomber sous le charme d'une jeune fille prénommée Love (interprétée par Victoria Pedretti, révélée dans "The Haunting of Hill House"). Il va tout mettre en oeuvre pour la faire tomber dans ses griffes.