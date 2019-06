Dick Wolf : "Mariska Hargitay est la mère du mouvement #MeToo"

"New York Unité Spéciale" entame cette année sa 21e saison, devenant la série dramatique la plus longue de l’histoire de la télévision aux Etats-Unis. Le programme est aujourd’hui plus pertinent que jamais dans notre ère post #MeToo. Etes-vous d’accord avec ce constat ?

Je dis désormais que Mariska Hargitay (Olivia Benson dans la série "New York, unité spéciale") est la mère du mouvement #MeToo. Elle a commencé à faire ce que nous faisons maintenant il y a des années. Nous avons de nombreux épisodes centrés sur des accusations de harcèlement sexuel avec des producteurs dans le milieu du show-business. L’histoire s’est répétée.





Un mot sur vos deux prochaines séries, "Law and Order : Hate crimes" et "FBI : Most Wanted" ?

Les personnages de "FBI : Most Wanted" (série dérivée de la déjà récente "FBI", ndlr) ont déjà fait une apparition dans "FBI" cette année, et la série devrait être à l’antenne aux Etats-Unis d’ici la fin de l’année. "Law and Order : Hate crimes" (série dérivée de l’univers de "New York Police Judiciaire" qui n’a pas encore de titre français, ndlr) sera probablement disponible sur une plateforme de streaming. Le langage utilisé ne peut pas être diffusé à la télévision car les crimes haineux reposent sur des discours haineux. Et si vous ne pouvez pas reproduire ces discours, il n’y a plus vraiment de sens à en faire une série.