"Servant" : inquiétante et dérangeante, la série de M. Night Shyamalan va vous mettre mal à l'aise

Dans "Servant", dont les trois premiers épisodes sont disponibles sur Apple TV+ depuis jeudi 28 novembre, Leanne (fascinante Nell Tiger Free) vient perturber l'équilibre déjà fragile d'un couple de Philadelphie "frappé par une terrible tragédie qui menace leur mariage". C'est en tout cas ce qu'annonce le synopsis de cette série produite par M. Night Shyamalan, également à la réalisation d'un pilote très convaincant. Et surtout très dérangeant.

Le temps médiatique est parfois plein de doux hasards. Aussi doux que les mains rassurantes d'une nounou qui peut pourtant vriller à tout instant. Au lendemain de la sortie au cinéma de "Chanson douce" , dans lequel Karin Viard commet l'irréparable sur les enfants dont elle a la charge, voilà qu'arrive une autre jeune femme tout aussi trouble qui va vous faire vous poser plus d'une question.

"On n'a trouvé que ça pour qu'elle refasse surface", explique Sean (Toby Kebbell), le père, à la jeune nounou qui ne semble pas rebutée du tout par le subterfuge et s'occupe du mannequin comme s'il s'agissait d'un véritable enfant. Même lorsqu'ils ne sont que tous les deux.

Les couleurs sont sombres, la pluie battante et les visages fermés. Un décor parfait pour un drame qu'on attend de voir se dérouler sous nos yeux. Sauf qu'il a déjà eu lieu. Car Jericho, le nouveau-né qu'est censé garder Leanne, est mort à 13 semaines et a été remplacé par une poupée de substitution pour aider sa mère Dorothy (épatante Lauren Ambrose) - complètement dépassée - à surmonter cet impossible deuil.

Une ambiance lourde et étouffante

On se dit rapidement que cette jeune femme très pieuse qui a accroché une forme de totem en bois au-dessus du lit de Jericho cache quelque chose. Mais quoi ? Sean décide de mener l'enquête avec son beau-frère Julian (le revenant Rupert Grint, Ron dans la saga "Harry Potter"). On se retrouve comme eux, à la fois curieux, inquiets et extrêmement mal à l'aise face à ce personnage de nounou qui ne dit rien d'elle.

L'ambiance est lourde et étouffante, mais très accrocheuse. Comme si le pire cauchemar des uns devenait le "guilty pleasure" des autres. Huit nouveaux épisodes seront ajoutés sur la plateforme pour une fin de saison programmée au 16 janvier. De quoi nous faire frissonner pendant les fêtes de fin d'année. Le parfait contre-poids aux films de Noël, en somme.