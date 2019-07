Sexe, drogue et quête d'identité : "Euphoria", la série qui décrypte l'adolescence comme personne

Le premier épisode nous a cueillis au vol. Parce qu'on ne savait pas franchement à quoi s'attendre. Première série adolescente de HBO, à qui l'on doit "Game of Thrones", "Sex and the City" et la plus récente "Chernobyl", "Euphoria" suit les pas vacillants d'une bande de lycéens au quotidien pas franchement rose. Pensez au mythique "Skins", mais en plus trash et plus décomplexé. On pensait que les Anglais avaient été loin. C'était sans compter sur les Américains qui profitent du statut de chaîne câblée de HBO pour pousser les limites du politiquement correct à son paroxysme.





Les Anglo-saxons utilisent le terme "graphic" - "explicite" - pour qualifier ce programme déconseillé aux moins de 16 ans par OCS, le diffuseur français en US+24. Le Parents Television Council, groupe de défense censeur, a dénoncé "une programmation extrêmement irresponsable". Certains critiques lui ont reproché d'y montrer trop de sexes d'homme face caméra dans une seule scène. Et trop de sexes tout court. "J'envie votre génération. Vous vous moquez des règles", lance Eric Dane, l'ancien Dr Glamour de "Grey's Anatomy" qui joue ici le père d'un des héros. Dès le pilote, il apparaît totalement nu dans une violente scène de sexe avec une des ados qui déconcertera les fans de la série médicale.