Sexe, drogues et musique classique : 3 bonnes raisons de découvrir "Philharmonia", la nouvelle série de France 2

Chef d'orchestre de renom, Hélène Barizet (Marie-Sophie Ferdane) est nommée à la tête du "Philharmonia" contre l’avis de la direction et des musiciens. Femme de poigne, elle compte bien imposer sa patte et décide de nommer premier violon Selena Rivière (Lina El Arabi), une jeune musicienne virtuose. Alors que la révolte gronde au sein de l'orchestre, Hélène Barizet doit faire face à une malédiction qui frappe les femmes de sa famille… A l'image de "Mozart in the jungle", l'excellente série d'Amazon sur les coulisses de l'orchestre du New York Philharmonic, "Philharmonia" prouve que la musique classique n'est pas un genre démodé qui serait réservé à une élite. Les musiciens ont tous un petit grain de folie, et ils n'hésitent pas à prendre des petits remontants pour les aider à surmonter le trac.