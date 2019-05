Shannen Doherty a-t-elle fait des siennes sur le tournage de la suite de "Beverly Hills" ?

Shannen Doherty "refuse de se voir attribuer le même rôle de méchante parce que des 'journalistes' qui manquent d'imagination et je refuse évidemment d'être dévalorisée en tant que survivante et en tant que femme par eux". "Oui, je suis une femme forte. J'ai vécu l'enfer et je suis revenue. J'ai de la compassion et je suis attentionnée. J'ai de multiples facettes et je ne suis pas quelqu'un qu'on peut mettre dans une case. Je suis une femme avec ma propre histoire. S'il vous plaît, essayez d'arrêter de raconter votre histoire à mon sujet, qui est hautement inexacte et exagérée. Je le promets... Vous ne me connaissez pas", conclut-elle.