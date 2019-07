Shannen Doherty "très honorée" de pouvoir rendre hommage à Luke Perry dans "Riverdale"

Sa présence a été "cathartique" pour l'ensemble de l'équipe. Shannen Doherty a rejoint le casting de "Riverdale" le temps d'un épisode essentiel, celui qui ouvrira la saison 4 et rendra hommage à Luke Perry, emporté en mars par un AVC. "Elle était ravie de pouvoir partager un peu de ce poids lié à la mort de Luke de cette manière. C'était beau et touchant. Elle est si talentueuse et était si proche de lui, c'était la parfaite équation", a commenté le jeune Cole Sprouse (Jughead) lors du Comic Con de San Diego dimanche 21 juillet.





L'actrice américaine de 48 ans saurait même pu intégrer la bande plus tôt, à en croire le créateur de la série, diffusée aux Etats-Unis sur la chaîne The CW et en France sur Netflix. "Depuis la saison 1 avec Luke, on voulait trouver un moyen d'inclure sa bonne amie Shannen Doherty à l'histoire. On a essayé de faire que ça arrive plusieurs fois. Maintenant, on veut vraiment l'inclure. Elle est présente d'une manière très émouvante", a-t-il assuré.