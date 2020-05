Si l'Eurovision avait eu lieu, à quelle place se serait classé Tom Leeb ?

Et si l'on en croit les fans, c'est la Lituanie, représentée par le groupe The Roop, qui serait arrivé à la première place avec le morceau "On Fire". Quant à Tom Leeb, qui devait défendre les couleurs de la France avec "Mon Alliée", il arrive à la 20e position, soit loin derrière Bilal Hassani qui s'était classé en 16e position l'an dernier avec "Mon Roi".

Pour mettre du baume au cœur des artistes qui devaient participer au célèbre concours de chant, les organisateurs de l'Eurovision ont fait savoir que les candidats pourraient se représenter l'an prochain, mais avec une nouvelle chanson. Si l'idée tente bien Tom Leeb, le jeune homme reste prudent, comme il l'a confié à "TV Mag". "J’aimerais beaucoup, mais cela dépend de plein de choses. On est tous encore en train de se relever de cette annulation. C’est dans un an, beaucoup de choses peuvent se passer d’ici là, que ce soit pour France Télévisions ou pour moi. (…) On verra, tout est possible".