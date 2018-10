Sidonie Bonnec : "C'est une émission de culture générale, (...) ça permet de rejoindre mes passions"

Depuis deux ans environ, Sidonie Bonnec présente tous les soirs "Tout le monde a son mot à dire" sur France 2, aux côtés d'Olivier Minne. Invitée de "Télé Moreau" ce jeudi, elle nous parle de sa carrière, de ses projets et divers sujets d'actualité. Ses émissions ayant toujours été à mi-chemin entre le journalisme et l'animation, elle nous explique qu'elle aime "donner l'info, mais dans le rire et la bonne humeur" et "raconter des histoires vraies". A découvrir également : le téléfilm "Jacqueline Sauvage : C'était lui ou moi" avec Muriel Robin sur TF1 a attiré 7,7 millions de téléspectateurs lundi. Les grandes lignes des préconisations pour la réforme de l'audiovisuel. Le dérapage de l'animatrice Nathalie Mazet sur la disparition de Charles Aznavour. Enfin, le programme télé à ne pas rater ce jeudi.