Simone Veil, Jean-Marie Le Pen, François Bayrou : les moments marquants du "Grand Jury" sur RTL

C'est la doyenne des émissions politiques. Lancé en octobre 1980, "Le Grand Jury" fête ce mercredi 7 octobre ses 40 ans d'existence. En 1979, Jacques Rigaud, l'administrateur délégué de RTL cherche à développer l'information et créer une émission politique de prestige. "RTL, Le Monde et vous" naît le 7 octobre 1980, même si le partenariat avec le prestigieux quotidien n'est pas du goût de Valéry Giscard d'Estaing, alors président de la République.

Sous la houlette de Michèle Cotta, chef du service politique de RTL, et André Laurens, adjoint au chef du service politique du Monde, le programme est alors bimensuel et les journalistes posent les questions des auditeurs. Pour la première, ils reçoivent Simone Veil, alors présidente du Parlement européen. "Je crois que nous allons beaucoup parler de la montée de l'antisémitisme, du racisme (…). Et je voudrais m'excuser auprès de vous car je souhaite répondre longuement sur certains questions. Je sais que c'est une première pour vous et que vous rodez cette émission mais peut être que je ne jouerai pas entièrement le jeu et que je la perturberai un peu. Par avance je vous demande de m'excuser", lance Simone Veil qui donnera le ton du programme pour les années à venir.