On connaît enfin le casting de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là" sur TF1

Elles s’envoleront dans quelques jours pour l’Afrique du Sud, pour un tournage qui promet d’être rocambolesque. Dix personnalités d’horizons bien différents ont été retenues par la société ITV Studios France afin de participer à la nouvelle version de "Je suis une célébrité, sortez-moi de là", qui sera diffusée dans quelques mois sur TF1.





D’après les informations de LCI, les heureux élus sont la chanteuse Sloane, l’ancien candidat de "The Voice" Frédéric Longbois, l’ex-membre des Kids United Nilusi, la chroniqueuse télé Capucine Anav, l’ancien boxeur Brahim Asloum, l’ancien nageur Frédérick Bousquet, la danseuse de "Danse avec les stars" Candice Pascal, le comédien et animateur Gérard Vivès, l’ex-Miss France Alexandra Rosenfeld, l’ancien présentateur de "Questions pour un champion" Julien Lepers, et la star des réseaux sociaux Giovanni Bonamy.