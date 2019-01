"Soirée pyjama" de Vincent Dedienne sur TMC : la parodie désopilante du débat de l'entre-deux-tours

La chaîne leur a laissé carte blanche. Une émission de divertissement spéciale sera diffusée sur TMC ce mercredi soir. Aux manettes de cette émission, baptisée la "soirée pyjama" : Vincent Dedienne et Yann Barthès, qui entendent bien donner un coup de fouet aux émissions de variétés traditionnelles. Sketchs, parodies et faux documentaire seront notamment au rendez-vous. Vincent Dedienne, accompagné de Jérôme Commandeur, va également refaire le débat de l'entre-deux-tours avec Nathalie Saint-Cricq et Christophe Jakubyszyn. Humour et autodérision seront au programme !





Côté invités, le casting a de quoi donner envie : Vincent Dedienne recevra notamment les actrices Nathalie Baye, Nicole Garcia Camille Cottin et Julie Gayet, mais aussi les chanteurs Catherine Ringer ou Bigflo et Oli. "J’ai écrit des conneries et j’ai demandé à des acteurs que j’aime bien de venir faire les clowns", explique Vincent Dedienne dans les colonnes de Ouest France.