"Soirée pyjama" : la parodie du débat de 2017

Une émission de divertissement spéciale sera diffusée sur TMC dans la soirée de ce mercredi. La "soirée pyjama", dédiée à Vincent Dedienne, sera présentée par Yann Barthès, après "la tradition des émissions de variété de la TV française". Sketchs, parodies et faux documentaire seront notamment au rendez-vous. Les deux humoristes vont également refaire le débat de l'entre-deux-tours avec Nathalie Saint-Cricq et Christophe JakuByszyn. Humour et autodérision seront de mise.



