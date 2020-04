Sophie Favier critique le manque de communication dans les Ehpad : "Il faut un peu plus d'humanité"

Sophie Favier est inquiète. Inquiète et en colère. Cela fait 10 jours qu'elle n'a plus de nouvelles de sa maman, âgée de 90 ans et résidente dans un Ehpad situé dans le sud de la France. "En général, nous nous parlons deux à trois fois par semaine en FaceTime avec son assistante de vie. Là, depuis le 15 mars et le confinement obligatoire, je n'ai plus de nouvelles car son assistante de vie ne peut plus se rendre dans l'Ehpad", déplore-elle sur LCI ce jeudi matin.

L'ancienne animatrice explique avoir tout de même réussi à récupérer le numéro de téléphone d'une infirmière sur place qui lui a donné des nouvelles de sa mère. "J'ai pu lui parler une petite minute il y a 10 jours. Elle s'est mise à pleurer car elle ne comprend pas la situation et je ne peux pas lui expliquer non plus, elle ne comprendrait pas. Néanmoins, c'est comme un instinct de survie, comme un petit animal, elle a compris qu'il se passait quelque chose".