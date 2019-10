Star academy : 18 ans après, que sont devenus les camarades de promo de Jenifer ?

CÉLÉBRATION - Jenifer a fêté ce dimanche les 18 ans de sa présence à la Star Academy. Le télécrochet qui a lancé sa carrière a été diffusé sur TF1 pour la première fois le 20 octobre 2001. L’occasion de savoir ce que sont devenus ses camarades ?

"Il y a 18 ans, jour pour jour, je me présentais à vous dans une émission de télé qui allait chambouler ma vie", a tweeté la chanteuse Jenifer pour célébrer les 18 ans de la Star Academy. L’émission de télévision musicale produite par Endemol a été lancée à l’automne 2001. Âgée seulement de 18 ans le soir de la première le 20 octobre 2001, la Niçoise est aujourd’hui une artiste confirmée (son huitième album "Nouvelle Page" est sorti en octobre 2018), une jurée du télécrochet The Voice Kids, une comédienne à potentiel mais aussi une maman de deux garçons et une jeune mariée. Mais que sont devenus ses camarades depuis la fin de la saison 1 ?

Jean-Pascal alias l'ex ténébreux au sang chaud Le quadra à l’accent du Sud-Ouest a terminé demi-finaliste lors de la première édition de la Star Academy. Après avoir poursuivi une brève carrière musicale – son premier titre "L’agitateur" a été certifié single d’or en mars 2002-, l’ex petit-ami de Jenifer s’est tourné vers la comédie. Il a été à l’affiche de la série policière de TF1 "Section de recherches" de 2006 à 2013. Jamais loin des écrans, il s’est aussi essayé en parallèle à l’animation à quelques reprises dont son propre programme "Ça passe ou ça casse" sur NRJ 12 au printemps 2009. De retour sur ses terres natales, le comédien a confié en avril dernier à l’animatrice Faustine Bollaert qu'il vivait désormais une vie ordinaire en famille. "J'avais une petite guinguette à Saint-Jean-de-Luz et je continue à faire deux trois tournages (...) On a tout à la maison donc au final je n'ai pas besoin de fortune pour vivre". L’ancien académicien de TF1 a annoncé attendre son troisième enfant avec sa future femme Delphine Tellier.

Mario alias l’ancien ami proche Le plus italo-belge des académiciens de la saison initiale du télécrochet musical, était proche de Jenifer à l’époque de la compétition. Agé de 42 ans aujourd’hui, Mario Barravecchia a mis un terme à sa carrière musicale en 2010 pour se reconvertir dans le monde de la presse et des affaires. Il est le fondateur, directeur de la publication et rédacteur en chef de "Welcome Magazine". La revue, qui revendique 500 000 lecteurs, se présente comme "un guide prestige distribué dans les lieux haut de gamme", vendu en France, en Belgique, au Luxembourg et au Maroc. En février dernier, l'ancien candidat de la Star Ac avait mis à l'honneur l'animateur du programme Nikos Aliagas en couverture.

Patrice le grand rockeur sensible Le quadragénaire originaire d’Annecy avait étudié la comédie au cours Florent à Paris avant d’intégrer la Star Ac' en 2001 aux côtés de la coach de The Voice. C’est donc vers son premier amour que l’apprenti chanteur au look rock est retourné à l’issue de l’émission musicale. Il est apparu notamment dans la série "Plus belle la vie" en 2012 sous les traits du personnage Lorenzo Da Ponte, qu’il incarne de nouveau depuis 2017. Chanteur et comédien de métier, il a joué dans différentes comédies musicales telles "Mozart, l’opéra rock", "Mistinguett, reine des années folles"ou encore en 2016 "Le Rouge et le Noir". A la ville, Patrice Maktav a épouséLucie Bernardoni (ellem-même ancienne pensionnaire de la Star Ac Saison 4) le 23 octobre 2018 en Ecosse.

Jessica alias la femme de caractère Candidate emblématique de la première saison de la Star Academy par son franc-parler, la chanteuse Jessica Marquez a connu une réussite éphémère dans la musique dans les années 2000. Son premier album "A Fleur de Peau" a rencontré un succès immédiat en 2003. Après l'échec commercial de son dernier opus "Les Filles du Calvaire" écoulé à seulement 250 exemplaires en 2012, l'ancienne coéquipière de Jenifer a révélé mettre un terme à sa carrière musicale en mai 2013 via un post sur sa page Facebook. Loin des projecteurs, l'ancienne comparse de Jenifer a avoué en mars dernier avoir pris dix kilos à cause d'une maladie de la thyroïde.

Olivia Ruiz alias la pétillante concurrente et "Femme chocolat" C'est l'autre grande gagnante de la première édition de la Star Academy. Fille de chanteur, elle a été nommée aux Victoires de la musique 2006 pour son second album à succès "La Femme chocolat", vendu à 1, 2 million d’exemplaires. Mais Olivia Ruiz est surtout devenue une artiste accomplie aux multiples facettes : chanteuse, actrice ("Un jour mon père viendra" en 2010 avec Gérard Jugnot), et désormais artiste associée de la Scène nationale de Narbonne pour la saison 2019-2020 dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire "Bouches Cousues" mêlant chansons traditionnelles espagnoles, performance scénique et expositions graphiques. L'auteur-compositeur et interprète n’a toutefois pas tourné la page de sa carrière de chanteuse. Son sixième opus devrait sortir courant 2020.

Carine alias la chanteuse à voix rauque Dans le château de Dammarie Les Lys en 2001, Carine Haddadou a été élminée aux portes de la demi-finale. Remarquée pour sa voix cassée, elle a intégré la comédie musicale "Cindy", basée sur l'histoire de Cendrillon, à l'issue de la compétition. Après le succès mitigé de ce premier projet artistique, elle se lance dans une carrière solo qui lui permettra notamment de faire la première partie de David Charvet à l'Olympia en 2003. Après différentes apparitions remarquées à la télévision comme dans Les Anges de la téléréalité en 2011, la chanteuse originaire du Val-d'Oise a sorti un single pop en août 2012 "Show Some Love", produit par l'Américain Darrell Lawrence. Plus discrète ces dernières années, Carine qui se définit désormais comme une "chanteuse, modèle photo, cavalière et cross fit" sur sa page Instagram.

Elle se consacre à l'éducation de son petit garçon avec lequel elle pose régulièrement sur ses clichés partagés à 797 abonnés.

