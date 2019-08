Star Wars, Marvel, Pixar… Disney+ sort l’artillerie lourde face à Netflix

L’autre joyau de "l’empire" Disney, c’est bien évidemment Marvel Studios. Lors de la Convention D23, les fans ont eu la confirmation des séries "Loki", "WandaVision" et "The Falcon and the Winter Solider", consacrées à des personnages de la saga Avengers. Vendredi, la major a également annoncé "Ms. Marvel", "She-Hulk", "Moon Knight" et "What if... ?", cette dernière entièrement animée.





Disney+ mettra également à contribution les studios d’animation Pixar qui proposeront "Monsters at work", une série qui racontera la suite des aventures de Mike et Sulley, les héros de Monsters. Mais aussi "Forky Ask a Question", une série de court-métrages pour les tout-petits mettant en scène Fourchette, le personnage apparu dans le récent "Toy Story 4".