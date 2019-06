Steven Spielberg veut vous faire peur… mais seulement après le coucher du soleil

Infatigable, Steven Spielberg planche toujours sur quinze projets à la fois. Alors qu’il tourne actuellement sa propre adaptation de la comédie musicale "West Side, Story", avant de retrouver Harrison Ford pour Indiana Jones 5, le réalisateur américain fait aussi l’actualité sur le petit écran. Le cinéaste, qui planche déjà sur un projet pour Apple TV+, a en effet décidé d’écrire une série d’horreur destinée à Quibi, la future plateforme de streaming sur mobile lancée par le producteur Jeffrey Katzenberg.





"Spielberg est venu me voir et il m’a dit ‘j’ai une histoire super effrayante’", a révélé ce dernier ce week-end au BanffWorld Media Festival, au Canada. "Il l’a écrite lui-même, ce qu’il n’a pas fait depuis longtemps, et ce qui est d’autant plus fantastique." Si on ne sait rien de l’intrigue, le concept même du projet est plutôt original...